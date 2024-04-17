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國台辦官員晤美助卿 學者認為不尋常

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 2 小時前

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美國負責亞太事務的國務助卿康達（Daniel Kritenbrink）訪華時和中國外交部副部長馬朝旭、國台辦副主任仇開明等人會面。學者認為，美國外交官員會晤中國涉台官員，這不太尋常，顯示台海議題訊息交流獲關切。

中國外交部聲明表示，康達和白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）15日於北京會晤馬朝旭。

國台辦16日聲明指出，康達、貝莎蘭等人也會晤了仇開明，國台辦闡明了中方關於台灣問題的原則立場。美國國務院說，康達與貝莎蘭向仇開明強調，維持台海和平穩定的重要性，並說美國基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的一中政策沒有改變。

台媒引述學者稱，美國外交事務官員會晤中國涉台官員，這不太尋常，其中還有白宮國安會人員隨團，顯見這趟到訪不僅是為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華鋪路，台海議題也是討論項目。

還有觀點認為，這顯示中美雙方對台海議題有高度關切感，北京多次強調「台灣紅線」，讓涉台單位對話美國；美國則是期盼台海維持現狀、不被破壞，相信彼此在這場會晤中充分交換了意見，也有找到共識。

中美防長通話 董軍：軍事領域是防止重大危機發生的關鍵

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