據報拜登提議將中國鋼鋁關稅增至25%

據彭博社報道，美國總統拜登將發表演講，提出將中國鋼鐵和鋁的關稅增至三倍，以此爭取本土鋼鐵業支持，謀求在11月大選成功連任。

拜登周三（17日）將在匹茲堡向美國鋼鐵工人聯合會發表講話，提議將目前對中國鋼鐵和鋁徵收的關稅提高兩倍，即將目前平均稅率為7.5%的產品提高至25%。

白宮還指，除了中國，亦會針對其他國家的進口鋼鐵進行反傾銷調查，同時會同墨西哥合作，確保中國公司不會以墨西哥作為出口鋼鐵到美國的轉口地，以規避關稅。

白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦(Jared Bernstein)表示，拜登政府正在考慮大幅提高中國金屬產品的關稅，但這不會影響美國的通脹，而且對國家安全而言也是必要的。

伯恩斯坦向CNBC指出，「如果我們不採取行動，我們就會把我們最重要的行業之一、也就是國內鋼鐵生產置於危險之中，總統稱該產業為美國經濟的支柱、國家安全的基石」。

他續稱，這種關稅不會對美國經濟產生負面影響，因為這是一次有針對性的干預，應該不會對通脹產生太大影響。

戴琪：將利用新關稅應對中國經濟威脅

同時，美國貿易代表辦公室也對中國造船業發起正式調查。白宮在聲明中稱，拜登認為了解中國在這些領域採取的獨特激進干預措施至關重要。

美國貿易代表戴琪昨日（16日）在眾議院籌款委員會的聽證會上表示，中國多年來不受控制的非市場政策和做法摧毀了美國的許多社區和行業，其中包括鋼鐵、鋁、太陽能電池板、電池、電動汽車和關鍵礦產。

戴琪指，拜登政府正認真審視各種貿易工具，以應對中國經濟威脅，包括重新檢討前總統特朗普（Donald Trump）時代對中國進口商品開徵關稅的做法，以更有效及更具戰略性地，解決中國的強制技術轉移，及美中貿易關係中不平衡和不平等的情況。

戴琪並指，美中經濟關係複雜，拜登政府希望與中國競爭而非衝突。 拜登政府在供應鏈方面工作的主要目的，就是要減少對中國的依賴，讓供應來源多元化。

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