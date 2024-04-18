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中德簽署自動駕駛合作聲明 德國希望將數據傳回德國

國情動向

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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據路透社報道，中德簽署一份在自動駕駛和互聯駕駛方面進行合作的聯合聲明，德國希望該聲明將使汽車製造商能夠將數據從中國傳輸到德國，這對於在華外企來說是一個有爭議的議題。

聲明稱，兩國將合作制訂一套共同的標準和規則，以管理公司在開發自動駕駛技術過程中產生的數據。

報道稱，包括福士汽車中國區總裁在內的的歐洲商界領袖都對中國限制將數據傳回歐洲表示不滿，因為中國對數據傳輸的限制遠遠大於歐洲對企業向中國傳輸數據的限制。中國加強了對國內數據管理的監管，大多數行業在數據轉移到國外之前必須申請許可。

報道說，去年，中國當局收緊了汽車行業的數據規則，並提議禁止中國的智能汽車直接將數據傳輸到國外，迫使它們轉而使用國內的雲端服務。然而，中國監管機構此後表示立場有所軟化，因為企業抱怨法律缺乏明確性，以及這些法律可能會對他們的業務造成多麼繁重和破壞性的影響。

德國在聲明中表示，該聲明將為進一步討論這一議題提供空間，並強調尚未達成共識，呼籲在這一領域為德國和歐盟企業帶來切實的改善。

中國工信部此前公佈，中德政府部門4月16日下午在中國國務院總理李強與德國總理朔爾茨見證下，共同簽署《關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明》。聲明稱雙方旨在數據採集傳輸、技術法規協同等方面合作，推動兩國智能網聯汽車產業發展。

李強晤朔爾茨 籲德方放寬高技術產品對華出口限制

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