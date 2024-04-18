▲ 人行：信貸投放不是越多越好 將盤活被低效佔用的金融資源

人行黨委理論學習中心組在官媒撰文稱，信貸投放不是越多越好，要把握好度。下階段，將注重盤活被低效佔用的金融資源，密切關注企業貸款轉存和轉借等情況，與多部門加強配合，促進提高資金使用效率。

文章稱，貨幣信貸總量要穩。從服務實體經濟這個根本宗旨出發，信貸投放歸根結底應與實體經濟高質量發展的需要相適配，關鍵是把握好度，而非越多越好。特別是隨著經濟從高速增長轉向高質量發展，貨幣信貸從外延式擴張轉向內涵式發展，更需要改變片面追求規模的傳統思維，樹立質量和效率優先的觀念。

文章稱，要把握好金融資源存量和增量的關係，暢通貨幣政策傳導機制。下階段，人行將注重盤活被低效佔用的金融資源，繼續加強監測，密切關注企業貸款轉存和轉借等情況，與多部門加強配合，完善管理考核機制，促進提高資金使用效率。

在利率方面，文章稱，要健全市場化利率形成、調控和傳導機制，推動存貸款利率進一步市場化，穩定銀行負債成本和淨息差，提高金融機構支持實體經濟的可持續性。

至於匯率，要堅持人民幣匯率主要由市場決定，同時堅決對順周期行為進行糾偏，防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率水平基本穩定。



