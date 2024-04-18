  • 24°C
香港時間 : 2024418日 (週四) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅唔印尼外長：願全面有效落實《南海各方行為宣言》 

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 2 小時前

最後更新： 59 分鐘前

分享：

分享：

中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間18日在雅加達同印尼外長蕾特諾會談後共同會見記者。王毅表示，中方願意繼續同其他東盟國家一道全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，將南海建設成為和平、合作之海。

王毅表示，期待雙方弘揚優良合作傳統，相互助力走好具有各自特色的現代化道路，構建更高水平的中印尼命運共同體，合力開創兩國關係更加美好的未來。雙方要做大國和鄰國互信互助的典范。繼續遵循元首戰略引領，鞏固高水平戰略互信。以外長防長2+2對話機制為平台提升政治安全合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持。

警惕在地區拼湊各種「小圈子」

王毅強調，雙方要做開放包容合作共贏的伙伴。堅持發展優先，倡導普惠包容的經濟全球化，反對單邊主義和保護主義，反對「脫鉤斷鏈」「小院高牆」，共同維護產業鏈供應鏈穩定。高度警惕在本地區拼湊各種「小圈子」，反對任何製造集團對立和陣營對抗的圖謀，珍惜和維護好本地區來之不易的和平穩定。

他說，中方願意繼續同其他東盟國家一道全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，將南海建設成為和平、合作之海。

《南海各方行為宣言》是由中國和東盟十國（10+1）於2002年11月4日在柬埔寨金邊簽署的共同宣言，共十款。簽署國包括印尼、菲律賓等。

美日菲聯合聲明 籲中國遵守南海仲裁裁決

美日領導人聯合聲明 批評中國在南海危險舉動

開啟hket App，閱讀全文
國防 地緣政治 外交 政治 中共中央政治局 中國共產黨 南中國海 王毅 印尼 東盟

下一篇文章

國家移民管理局：一季度來華外國人數量按年增3倍多

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款