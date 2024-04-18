王毅唔印尼外長：願全面有效落實《南海各方行為宣言》 

中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間18日在雅加達同印尼外長蕾特諾會談後共同會見記者。王毅表示，中方願意繼續同其他東盟國家一道全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，將南海建設成為和平、合作之海。

王毅表示，期待雙方弘揚優良合作傳統，相互助力走好具有各自特色的現代化道路，構建更高水平的中印尼命運共同體，合力開創兩國關係更加美好的未來。雙方要做大國和鄰國互信互助的典范。繼續遵循元首戰略引領，鞏固高水平戰略互信。以外長防長2+2對話機制為平台提升政治安全合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持。

警惕在地區拼湊各種「小圈子」

王毅強調，雙方要做開放包容合作共贏的伙伴。堅持發展優先，倡導普惠包容的經濟全球化，反對單邊主義和保護主義，反對「脫鉤斷鏈」「小院高牆」，共同維護產業鏈供應鏈穩定。高度警惕在本地區拼湊各種「小圈子」，反對任何製造集團對立和陣營對抗的圖謀，珍惜和維護好本地區來之不易的和平穩定。

他說，中方願意繼續同其他東盟國家一道全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，將南海建設成為和平、合作之海。

《南海各方行為宣言》是由中國和東盟十國（10+1）於2002年11月4日在柬埔寨金邊簽署的共同宣言，共十款。簽署國包括印尼、菲律賓等。

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