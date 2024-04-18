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人行副行長：貨幣政策仍有空間 將擇機用好儲備工具

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 6 小時前

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人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新今日在國新辦記者會上表示，未來貨幣政策還有空間，人行將密切觀察政策效果及經濟恢復、目標實現情況，擇機用好儲備工具。

朱鶴新表示，今年以來，人行、外匯局通過降準0.5個百分點、適時降息等方式，綜合運用多種政策工具，支持經濟回升向好。截至目前，政策實施已取得較好成效。未來貨幣政策還有空間，人行將密切觀察政策效果及經濟恢復、目標實現情況，擇機用好儲備工具。

在匯率方面，朱鶴新說，今年以來市場對美聯儲貨幣政策轉向預期出現反复，國際金融市場動盪加劇，一些貨幣匯率波動有所加大，人民幣對美元匯率雖也出現波動，但對一籃子貨幣匯率在穩定基礎上還有所升值。短期看，一季度經濟實現良好開局，積極因素增多，有利於對沖外部擾動因素，對人民幣匯率是有支撐的，人民幣匯率保持基本穩定在宏觀和微觀上都有基礎。

下一步，央行將以我為主，兼顧內外均衡，堅持以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度；高度關注外匯市場形勢變化，繼續綜合施策、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在均衡水平上基本穩定。

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