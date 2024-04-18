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【神州快訊】西安在港多方位展示科創硬實力

特約

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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西安科創展館

近日，由香港特別行政區政府創新科技及工業局和香港貿易發展局（香港貿發局）合辦的第2屆「香港國際創科展」（InnoEX）舉行，展覽以「智慧創新 聯通世界」為主題，與香港貿發局第20屆「春季電子產品展」（春電展）在香港會議展覽中心同期舉辦。

此次西安市科學技術局（西安市外國專家局）全程參加香港國際創科展精心策劃的西安科創展館，以「雙中心」建設為主題，全方位展示西安科技創新開展情況。並對西安市10家科技企業、高校（項目）進行了宣傳展示，現場累計發放西安市科技、人才、文旅、開發區和參展企業宣傳資料2,600餘份，多角度全方位展示了西安市加快發展新質生產力、培育高水平創新主體，推進「雙中心」建設成形起勢的豐碩成果，集中體現了西安科技的硬實力和城市創新能力。

近年來，香港和西安在科技、文化、教育、經貿等方面的合作日益增多，截至去年底，香港地區在西安市累計設立企業1,782家，合同外資297.4億美元，直接投資112.8億美元。兩地在資源稟賦、產業結構、科教文化等方面具有很強的互補潛力，合作基礎深厚。

（特約）

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