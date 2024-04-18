回應美對華發起301調查 商務部促立即停止錯誤做法

美國總統拜登(Joe Biden)宣布多項針對中國的新貿易措施，包括提出對中國鋼鋁加徵關稅至25%，中國商務部表示堅決反對，促美立即取消對華加征關稅措施。

商務部指，美方對中國的指責沒有事實依據，相關措施是典型的單邊主義、保護主義做法，中方對此堅決反對。

2018年以來，美以「國家安全」之名，對全球貿易夥伴鋼鋁產品選擇性加征關稅，還以此脅迫貿易夥伴接受不公平條件，受到眾多世貿成員的反對。美方相關措施已被世貿組織裁定違反世貿規則。

商務部批評，美方無視國際經貿秩序和規則，將經貿問題政治化，濫用所謂301關稅覆審程序，公開要求隨意調整對中國產品關稅，轉嫁矛盾，是一錯再錯，也無助於解決美國內產業面臨的問題。美施壓別國限制中國產品，更將破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定。

商務部敦促美方正視自身問題，停止提高對華產品關稅，並立即取消對華加征關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

拜登周三（17日）在賓州向鋼鐵工人喊話，批評中方透過大量政府補貼，令低價鋼鐵傾銷至全球，造成不公平競爭，對美國鋼鐵產業造成傷害。同時將與墨西哥合作，防止中國為躲避關稅通過墨西哥向美國出口鋼鐵和鋁產品。

美貿易代表辦公室同日宣布發起針對中國海事、物流和造船業的301調查。