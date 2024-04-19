英國擬加大對華貿易和投資限制 中方：極不明智

美媒Politico報道，英國首相蘇納克(Rishi Sunak)政府將推出一攬子措施，加大對中國貿易和投資的限制。蘇納克的最高副手警告稱，英國的開放經濟面臨前所未有的威脅，暗示可能在「降低風險」的推動下限制中國投資。這些措施在一定程度上兌現了蘇納克向美國總統拜登做出的承諾。

中國駐英使館敦促英方政客停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。

英國副首相杜永敦（Oliver Dowden）當地時間周四（18日）在倫敦一個智庫活動的演講表示，在地綠政治緊張局勢日益加劇之下，英國的經濟面臨前所未有的威脅。不論是流入或流出的投資資金、進口和出口，以致學術的交流合作，所有這些範疇的經濟安全利益都受到威脅。

他指，英國不會與全球經濟脫鉤，但必須「去風險」，當局將組成審視小組，檢視涉及國家安全敏感領域的對外直接投資，以遏制資金流向中國等戰略競爭對手。

杜永敦又指，將透過去年生效的《國家安全和投資法》及其他必要措施，處理英國對外投資的國安風險，並將「關鍵礦物」和「半導體」列入敏感領域，未來所有涉及有關範疇的投資，都需按法規要求進行審查。

杜永敦並指，政府稍後會邀請英國各大學院校校長及情報安全機關代表開會，討論院校的國際合作方案面臨的國安風險，提高大學經費透明度，並研究現有的國家安全和外國投資法律如何適用於教師，而政府評估顯示，英國學術機構的安全韌性明顯不足。

蘇納克去年6月訪問白宮，期間他承諾英國將建立對外投資審查制度，能夠「評估投資帶來的潛在國家安全風險」，商業和貿易部在他訪美後分發給企業。

駐英使館促英方政客停止造謠惑眾和破壞中英關係

中國駐英使館反駁杜永敦的涉華言論，敦促英方政客停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。對於杜永敦在演講中指責中國搞「經濟脅迫」，中國駐英使館回應稱這純屬無中生有，無比荒唐。如果英方限制技術領域對外投資和對外教育交流，將極其不明智，會嚴重影響英國技術進步和教育事業發展。

杜永敦早前指中國在新疆、香港、南海存在「侵犯行為」，發言人強調，新疆、香港事務純屬中國內政，也根本不存在所謂「侵犯」問題，更輪不到英方指手劃腳。中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定。中方堅決反對任何人在南海挑事生非、破壞地區穩定。