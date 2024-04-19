  • 29°C
香港時間 : 2024419日 (週五) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國擬加大對華貿易和投資限制 中方：極不明智

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

美媒Politico報道，英國首相蘇納克(Rishi Sunak)政府將推出一攬子措施，加大對中國貿易和投資的限制。蘇納克的最高副手警告稱，英國的開放經濟面臨前所未有的威脅，暗示可能在「降低風險」的推動下限制中國投資。這些措施在一定程度上兌現了蘇納克向美國總統拜登做出的承諾。

中國駐英使館敦促英方政客停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。

英國副首相杜永敦（Oliver Dowden）當地時間周四（18日）在倫敦一個智庫活動的演講表示，在地綠政治緊張局勢日益加劇之下，英國的經濟面臨前所未有的威脅。不論是流入或流出的投資資金、進口和出口，以致學術的交流合作，所有這些範疇的經濟安全利益都受到威脅。

他指，英國不會與全球經濟脫鉤，但必須「去風險」，當局將組成審視小組，檢視涉及國家安全敏感領域的對外直接投資，以遏制資金流向中國等戰略競爭對手。

杜永敦又指，將透過去年生效的《國家安全和投資法》及其他必要措施，處理英國對外投資的國安風險，並將「關鍵礦物」和「半導體」列入敏感領域，未來所有涉及有關範疇的投資，都需按法規要求進行審查。

杜永敦並指，政府稍後會邀請英國各大學院校校長及情報安全機關代表開會，討論院校的國際合作方案面臨的國安風險，提高大學經費透明度，並研究現有的國家安全和外國投資法律如何適用於教師，而政府評估顯示，英國學術機構的安全韌性明顯不足。

蘇納克去年6月訪問白宮，期間他承諾英國將建立對外投資審查制度，能夠「評估投資帶來的潛在國家安全風險」，商業和貿易部在他訪美後分發給企業。

駐英使館促英方政客停止造謠惑眾和破壞中英關係

中國駐英使館反駁杜永敦的涉華言論，敦促英方政客停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。對於杜永敦在演講中指責中國搞「經濟脅迫」，中國駐英使館回應稱這純屬無中生有，無比荒唐。如果英方限制技術領域對外投資和對外教育交流，將極其不明智，會嚴重影響英國技術進步和教育事業發展。

杜永敦早前指中國在新疆、香港、南海存在「侵犯行為」，發言人強調，新疆、香港事務純屬中國內政，也根本不存在所謂「侵犯」問題，更輪不到英方指手劃腳。中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定。中方堅決反對任何人在南海挑事生非、破壞地區穩定。

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 貿易戰 外交 經濟 拜登 政治 英國 倫敦 美國 白宮

上一篇文章

大陸今啟用M503兩條銜接航線 稱緩解地區航班壓力

下一篇文章

回應美對華發起301調查 商務部促立即停止錯誤做法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款