大陸今啟用M503兩條銜接航線 稱緩解地區航班壓力

中國民航局今（19日）宣佈啟用M503航路的W122、W123銜接航路，由西向東運行。國台辦發言人朱鳳蓮表示，此舉是為了緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤並保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。

中國民航局上午發布關於「福建地區空域實施優化調整」公告，宣布啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行；5月16日福州長樂機場進離場空域也將進一步優化調整。

民航局強調，2024年，民航業已由恢復發展轉向增量提質階段。此次優化福建地區空域，調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。

對此，朱鳳蓮表示，中國民航局1月30日對外宣佈，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東運行，提升空域運行效率。

朱鳳蓮指出，此次啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。同時她也強調，M503航路位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航路是民航空域管理的一項常規工作。M503航路取消飛行偏置以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。