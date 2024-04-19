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反制美？商務部對美進口丙酸開徵43.5%反傾銷保證金

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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商務部今日（19日）宣布，調查機關初步認定，原產於美國的進口丙酸存在傾銷，使國內丙酸產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，自4月20日起對美國公司徵收43.5%的臨時反傾銷保證金。

商務部去年7月21日對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查，原訂應在今年7月21日前結束調查，特殊情況下可延長半年至2025年1月21日。而商務部在今日上午在官網發布「2024年第15號關於原產於美國的進口丙酸反傾銷調查的初步裁決公告」。此舉疑似是對美國政府近日計劃提高對華鋼鋁產品關稅，以及對中國的海事、物流和造船業發起301調查作出回應。

公告表示，根據「反傾銷條例」第二十八條和第二十九條的規定，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自2024年4月20日起，進口經營者在進口原產於美國的丙酸時，應依據初裁決定所確定的保證金比率向中國海關提供相應的保證金。對美國公司徵收的保證金比率為43.5%。

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用在食品、飼料、農藥、醫藥等日常生活領域。

根據海關數據，中國進口的丙酸幾乎全來自於美國，2019年至2022年間，美國進口丙酸佔總進口丙酸的比例在97.41%至99.99%之間，不過自2020年以來，進口的總噸數逐漸下降，已近砍半。而原產於美國的丙酸進口量約佔中國的平均市場份額約在30%左右。

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