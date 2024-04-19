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美國施壓下 墨西哥停向中國電動車企提供獎勵

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 49 分鐘前

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墨西哥政府據報在美國的施壓下，拒絕向在墨西哥投資設廠的中國電動車製造商，提供低成本土地或減稅的等激勵措施。

據路透社引述消息報道，墨西哥政府1月時，在與中國車企比亞迪 （01211） 的會議中明確表示，不會再向汽車製造商提供激勵措施，並將暫停未來與中國車企的任何會議。

此舉被認為與美國貿易代表署（USTR）施壓有關，美方要求將中國電動車製造商排除在「北美自由貿易協定」（NAFTA）建立的自由貿易區之外。

美國的干預反映了美國汽車行業、工會及政界擔憂，比亞迪、上汽、吉利 （00175） 、 奇瑞和江淮等中國車企，計劃利用墨西哥作為後門，在美國銷售廉價電動車，躲避目前高達27.5%的關稅。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三表示，美國必須採取果斷行動，保護電動汽車免受中國補貼競爭的影響。

目前，約有20家中國汽車製造商在墨西哥銷售汽車，雖然尚未在該國設立工廠，但中國汽車約佔墨西哥品牌汽車總銷量的三分之一。

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