學者：美對華打壓戰略已成型 難出現實質性變化

去年中國與美國元首三藩市會晤後，中美關係雖浮現趨穩跡象，但中國學者分析，美方對中打壓戰略已經成型，難以出現實質性變化，加上今年大選因素，美國勢必繼續強硬攻擊中國。

「中國日報中國觀察智庫」發布南京大學國際關係學院執行院長、教授朱鋒以「中美關係呼喚共同的戰略智慧與政治決斷」為題的文章，分析當前中美之間的競合關係。

朱鋒指，2024年是自特朗普政府界定中國為「戰略競爭對手」後的第7年，也是拜登本屆任期的最後一年。拜登政府的對華戰略已經成形，中國也始終從容有效應對美國打壓，經歷跌宕起伏的一年後，中美關係經住考驗，恢復「鬥而不破、談而促和、穩且向前」的基本格局。

不能低估中美戰略博弈激化的不確定性

他說，然而，隨著2024年美國大選的逼近，美國對華戰略打壓態勢的起伏是必然的，中美戰略博弈激化的新不確定性仍然不能低估。尤其美國基於「競爭、衝突與合作」三大政策要素的對華打壓策略難以出現實質變化，這是美國持續全力維護霸權主義的利益觀、國家觀和國際秩序觀的必然結果。

他說，拜登政府將繼續以亞太地區作為美國的全球安全戰略重點，並利用盟伴體系繼續推動對中戰略競爭和戰略打壓。

朱鋒指出，在百年未有之大變局效應的持續衝擊下，拜登政府也將全力盯防中國影響力在中東、歐洲、拉丁美洲及非洲等區域的提升與擴大，試圖打壓中國科技創新與高尖端製造業的國際競爭力，拖慢中國崛起進程。

他說，特別是在大選的因素影響下，美國國會的反華勢力基於自身狹隘意識形態和獲取政治資本的個人私利，也將持續強硬攻擊中國。而隨著大選進程的展開，「反華、仇華、疑華」情緒仍將居高不下，台灣議題始終是中美關係最核心、最關鍵、最有戰略意義的「燃點」。

中美戰略博弈 仍將呈「美攻我守」局面

他說，中美關係能否在「三藩市願景」的指引下相向而行，仍是雙方戰略決斷與政治智慧的重大考驗。

朱鋒表示，中美關係是世界上最重要，但又是複雜的雙邊關係。處理好中美關係、管控中美戰略博弈是大變局下中國長期面對的嚴峻挑戰。

他認為，未來很長一段時間內，中美兩國在綜合實力上仍是「美強我弱」，在戰略博弈態勢上仍將呈現「美攻我守」的基本局面。