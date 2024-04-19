  • 28°C
香港時間 : 2024419日 (週五) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國首季FDI僅3016.7億元 按年跌逾26.1%

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

中國一季度實際使用外資（FDI）3016.7億元（人民幣，下同），按年跌26.1%。商務部認為仍處於歷史較高水平。

去年一季度FDI為4084.5億元，按年增4.9%。

商務部外國投資管理司負責人吉小楓表示，今年一季度吸引外資按年有所下降，確實有受高基數影響的因素；一季度新設外資企業的增長有一定風向標作用，將對未來到資形成一定支撐。總體看，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，外資在華發展的條件和環境將越來越好。

她指出，FDI波動是正常現象，對吸引外資的形勢要全面分析，不僅要看引資規模的變化，更要看到引資結構的最佳化，以及未來的發展前景。

從引資規模看，數據顯示，一季度新設外資企業數量達到1.2萬家，增長20.7%。從引資結構看，一季度高技術製造業引資佔比達12.5%，比上年同期提升2.2個百分點。

吉小楓表示，下一步商務部將繼續推動五方面工作，包含放寬外資准入、加強投資促進、強化服務保障、打造開放平台、優化投資環境，並將繼續推動「外資24條」落實落細，把政策措施真正轉化成為外資企業實實在在的獲得感。此外，將進一步發揮好外資企業圓桌會議制度作用，把圓桌會議打造為政府與企業坦誠溝通、務實交流、解決問題的重要平台。

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 經濟數據表現 中華人民共和國商務部 經濟 FDI 外資 中國

下一篇文章

美國施壓下 墨西哥停向中國電動車企提供獎勵
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款