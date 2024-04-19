中國首季FDI僅3016.7億元 按年跌逾26.1%

中國一季度實際使用外資（FDI）3016.7億元（人民幣，下同），按年跌26.1%。商務部認為仍處於歷史較高水平。

去年一季度FDI為4084.5億元，按年增4.9%。

商務部外國投資管理司負責人吉小楓表示，今年一季度吸引外資按年有所下降，確實有受高基數影響的因素；一季度新設外資企業的增長有一定風向標作用，將對未來到資形成一定支撐。總體看，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，外資在華發展的條件和環境將越來越好。

她指出，FDI波動是正常現象，對吸引外資的形勢要全面分析，不僅要看引資規模的變化，更要看到引資結構的最佳化，以及未來的發展前景。

從引資規模看，數據顯示，一季度新設外資企業數量達到1.2萬家，增長20.7%。從引資結構看，一季度高技術製造業引資佔比達12.5%，比上年同期提升2.2個百分點。

吉小楓表示，下一步商務部將繼續推動五方面工作，包含放寬外資准入、加強投資促進、強化服務保障、打造開放平台、優化投資環境，並將繼續推動「外資24條」落實落細，把政策措施真正轉化成為外資企業實實在在的獲得感。此外，將進一步發揮好外資企業圓桌會議制度作用，把圓桌會議打造為政府與企業坦誠溝通、務實交流、解決問題的重要平台。