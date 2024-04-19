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「520」前施壓？大陸明起對台PC塑料徵反傾銷稅

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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距離台灣賴清德政府「520」上任只剩一個月，大陸商務部今日（19日）宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC塑料）有傾銷，將自明日（20日）起，對被調查產品徵收最高22.4%反傾銷稅。

稅率最高22.4%

大陸商務部19日在網站發布「關於原產於台灣地區的進口聚碳酸酯反傾銷調查最終裁定的公告」指出，2022年11月30日，商務部決定對原產於台灣地區的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。

公告指出，2023年8月14日，調查機關發布初裁公告，初步認定被調查產品存在傾銷。現本案調查結束，調查機關最終認定，調查產品有傾銷，大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

公告指出，根據「反傾銷條例」第三十八條的規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年4月20日起，對被調查產品徵收反傾銷稅。

根據公告，台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油化學股份有限公司將被課徵9%反傾銷稅，奇美實業股份有限公司、奇菱科技股份有限公司將被課徵12.2% 反傾銷稅，其餘台灣公司將被課 22.4%反傾銷稅。

聚碳酸酯（Polycarbonate）又稱為PC塑料，主要用於電子電器、板材/薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域。

根據台灣海關資料顯示，去年出口至大陸的聚碳酸酯約8.3億美元，是台灣聚碳酸酯第一大市場，占比約78.5%。

受到關注的是，這是大陸第一起對台灣輸入商品進行的反傾銷調查。

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