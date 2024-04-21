布林肯周三訪華將晤王毅 商討台海、俄烏等議題

美國國務院發言人米勒上周六（20日）通報，布林肯將於本周三至周五訪問中國，期間將在上海和北京與包括王毅在內的中國高級官員會面，商討一系列的雙邊、區域和全球議題，當中包括中東危機、俄烏戰爭、台海關係和南海問題等。中方此前表示歡迎。

米勒表示，布林肯將就美中元首去年11月達成的共識，商討後續工作，包括恢復兩國緝毒合作、兩軍溝通、人工智能和強化人文交流等。布林肯將明確且坦率地提出美國對人權、不公平經濟及貿易行為、中國工業產能過剩等問題的關切

布林肯此行距離台灣候任領導人賴清德5月20日就任儀式不足一個月。華府官員表示，美方會重申台海保持和平穩定的重要性，並希望在賴清德就任前的敏感及重要時期，所有國家都為和平穩定作出貢獻，避免採取可能加劇緊張局勢的挑釁行動，並展現克制。

在俄烏戰爭方面，華府官員指，布林肯將再次就中國支持俄羅斯國防工業表達深切關注，指目前的情況已經威脅歐洲安全，美方將要求中方減少對俄羅斯的支持。英國《金融時報》引述消息指，布林肯將當面警告北京，要求停止向莫斯科提供武器技術援助，包括芯片和導彈引擎等，否則華府將採取懲罰性措施。

官員又形容，布林肯今次訪華，與一年前兩國關係處於歷史低點已經很不同，目前美國着手穩定雙邊關係的同時，不會放棄強化聯盟、積極競爭及捍衛自身利益的能力。

官員指出，布林肯此行的目標在於，在關鍵議題上取得進展、明確且直接地傳達對區域及全球議題的關切，及負責任地管理競爭，以免造成誤判或衝突。他並預告，可預期雙邊在未來幾週、幾個月將進行更多高階外交接觸及互動。

布林肯去年6月訪問北京，曾與中國國家主席習近平會面，這是他時隔不到一年內第二次訪華，暫時未知會否再與習近平會晤。

中國外交部發言人林劍上周曾表示，對布林肯訪華表示歡迎。

