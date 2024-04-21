謝鋒籲美勿干涉內政 再多護欄難兜住中美關係的底

駐美大使謝鋒表示中美關鍵在於管控分歧，又反問美方不斷干涉中國內政、損害中國利益，即使設再多護欄，又怎兜得住兩國關係的底。

謝鋒上周六（20日）應邀出席哈佛肯尼迪中國論壇開幕式，並發表演講，他表示，中美這樣兩個大國，過去、現在和將來都會有分歧，存在分歧不可怕，關鍵是要管控好分歧，特別是尊重對方核心利益和重大關切。

謝鋒強調，台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題，「台獨」是走不通的死胡同，一個中國原則是不可逾越的紅線。維護台海和平穩定就要拆除危險燃爆點，治本之道是不折不扣恪守中美三個聯合公報和一個中國原則，重中之重是明確無誤反對「台獨」分裂活動，當務之急是言行一致遏制「台獨」冒險挑釁。

他表示，在涉及核心利益問題上切香腸、越紅線，就是在懸崖邊飆高速，很難避免跌落深淵。如果美方在涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上不斷干涉中國內政、損害中國利益，即使設再多「護欄」又怎麼兜得住兩國關係的底？

謝鋒又批評，美國以「去風險」為名，行「去中國化」之實，將國家安全泛化濫用，挑起關稅戰、貿易戰、產業戰、科技戰，損人不利己，根本阻擋不住中國發展。



他表示，從氣候變化、人工智能等全球挑戰，到中東、烏克蘭危機等地區熱點，中美合作可以產生1+1大於2的效果。從國際上看，綠色產能不是過剩，而是嚴重不足；問題不是產能過剩，而是焦慮過剩。又呼籲美方儘快移除旅行、簽證、入境等人為設置的障礙。