廣東持續暴雨 北江將現近百年一遇洪水

▲ 珠江流域北江幹流下游將出現接近百年一遇洪水

廣東暴雨持續，全省已24條河流38個水文站超過警戒水位，水利局預料珠江流域北江幹流下游將出現接近百年一遇洪水。

據廣東水利局，上周五（19日）10時至周日（21日）11時，廣東省平均降雨量為121.8毫米，降雨中心主要分佈在清遠、韶關、肇慶、廣州、東莞、佛山。

另外，18日至20日，華南、江南南部、西南東部等地部分地區出現強降雨過程，累計最大點雨量廣東清遠藍蛇塘水庫813毫米。廣東賀江、北江幹流及支流，廣西桂江及支流，江西贛江上游支流等53條河流發生超警洪水，最大超警幅度0.01～7.44米，北江發生2024年第2號洪水。

今日10時，水利部針對廣東省汛情將洪水防禦應急響應提升至Ⅲ級，維持對福建、江西、湖南、廣西4省區的洪水防禦Ⅳ級應急響應；向浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南8省（自治區）發出「一省一單」，精準靶向預警，指導督促地方做好強降雨防禦；增派3個工作組赴防汛一線協助做好洪水應對工作。