▲ 廣東暴雨 | 韶關清遠出現洪澇災情（多圖）

受持續強降雨影響，廣東省北部的韶關市和清遠市出現洪澇災情，廣東省減災委已啟動Ⅳ級救災應急響應。北江干支流全線上漲，廣東省持續出現多個水文站點超過警戒水位，廣東省防汛防旱防風總指揮部於21日8時啟動北江大堤—飛來峽水利樞紐洪水災害防御Ⅲ級應急響應。

廣東省水利廳通報，截至21日16時，廣東省有24條河流38個水文站超過警戒水位。據預測，4月22日20時，北江石角站將達到19500立方米/秒的洪峰流量。同時，山洪災害、中小河流洪水致災風險高。

▲ 廣東清遠英德市浛洸鎮拍攝的被洪水淹沒的區域

▲ 韶關市武江區龍歸鎮的居民在清理店鋪

▲ 救援人員在廣東清遠英德市浛洸鎮開展救助。

昨日（21日）下午，記者在廣東韶關市武江區龍歸鎮看到，洪水已經退去，降雨暫停，沿街群眾正在清理家中的淤泥，沖洗被洪水浸泡的物品。龍歸鎮政府有關負責人介紹，為應對此次強降雨，龍歸鎮共轉移652人，均已妥善安置，全鎮出動鏟車6台、挖機3台和200多名保潔人員及時清除路面淤泥和倒伏樹木，疏通水溝水渠。

廣東清遠英德市部分鄉鎮在此次洪水中受災嚴重。昨日下午，記者在清遠英德市浛洸鎮358國道看到，道路被水淹沒，街道兩邊不少商鋪浸泡在水中，水深處約有一層樓高，不時有消防、應急等救援搶險部門的沖鋒舟、橡皮艇來往轉運群眾。

截至21日16時，清遠市共轉移群眾60741人。浛洸鎮光南社區黨委書記吳偉權介紹，當地水位從20日夜間起開始上升，漫上街道，由於主要道路被淹，救援人員將有就醫需求的群眾用沖鋒舟分批送往醫院。

廣東省氣象台預報，未來一周廣東省降水仍頻繁，其中，22日，韶關北部、清遠北部有中雨局部大雨，韶關南部、清遠南部和肇慶市有中到大雨、局部暴雨。