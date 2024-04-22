▲ 中國主辦西太平洋海軍論壇 菲律賓未參加

第19屆西太平洋海軍論壇年會今日在山東青島舉行，作為西太平洋海軍論壇成員國的菲律賓未派代表赴華參會。與此同時，美菲今日展開史上最大規模的「肩並肩」聯合軍演。

第19屆西太平洋海軍論壇在青島開幕，來自29個國家的代表出席開幕儀式，包括美國新任太平洋艦隊司令科勒及俄羅斯新任海軍總司令莫伊謝耶夫。

中央軍委副主席張又俠致開幕詞時說，今屆年會以「命運與共的海洋」為主題，就是希望各國攜手推動海洋命運共同體的理念，共同維護海洋安全與發展，要防範冷戰陰霾再次籠罩海洋。他說，中國人民崇尚和平，無意跟任何國家打冷戰熱戰，但領土主權不容侵犯、核心利益不容挑戰，我們不惹事、也絕不怕事，中國軍隊將堅決捍衛祖國統一和國家利益。

張又俠強調，海洋不應是各國炫耀武力推行炮艦外交的競技場，脫鈎斷鏈、磨擦對抗，只會將各國分割成猜疑防範的孤島，在海上搞圍堵遏制、島鏈封鎖，只會讓世界陷入撕裂動盪的旋渦，警告肆意挑起爭端、刻意製造緊張，終將害人害己。

他還說，中國一貫堅持同直接當事國友好協商解決海上爭端，但不容許善意被濫用、不接受國際法被歪曲，對蓄意侵權將依法正當維權，對無理挑釁將堅決據理反制。

中國海軍研究院大校梁巍表示，據他了解，中國海軍作為本屆論壇的主辦國，向所有論壇成員國與觀察員國都發出了邀請，不清楚菲律賓沒來參會的原因。

美菲年度聯合軍演今開場 張又俠：海洋不是秀肌肉舞台

