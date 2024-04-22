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內地一季度稅收收入按年降4.9%

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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國新辦今日召開記者會，介紹今年一季度財政收支情況。財政部副部長王東偉介紹，一季度，全國一般公共預算收入60877億元，按年下降2.3%。扣除特殊性因素影響後，可比增長2.2%左右，延續恢復性增長態勢。全國稅收收入49172億元，按年下降4.9%，扣除特殊因素影響後稅收保持平穩增長。

至於特殊因素，王東偉稱，2022年製造業中小微企業部分緩稅在2023年前幾個月入庫抬高了基數，以及2023年年中出台的4項減稅政策對今年財政收入形成翹尾減收等。

王東偉說，下一步，財政部將著力支持擴大國內需求。統籌用好相關國債資金、地方政府專項債券、中央預算內投資等政策工具，帶動擴大社會有效投資。同時，落實完善財稅支持政策，積極推動汽車、家電等耐用消費品以舊換新，促進擴大國內消費。

同時，推進城鄉區域協調發展。落實完善財稅政策，大力推動新型城鎮化，支持地方推進農業轉移人口市民化，推動實施重大區域戰略，加大對革命老區、民族地區、邊疆地區等特殊區域的支持力度。

在超長期特別國債方面，預算司司長王建凡介紹，將根據超長期特別國債項目分配情況，及時啟動超長期特別國債發行工作。將結合債券市場需求和超長期特別國債對應建設項目的實施周期，科學設計發行品種期限，實現與項目期限的合理匹配。同時，統籌一般國債和特別國債發行，合理安排發行節奏，切實保障特別國債項目資金需求。

此外，要加強中央和地方資金、存量和增量資金統籌，與超長期特別國債資金形成合力，提高資金整體效能。結合超長期特別國債資金實際，研究建立監管機制，加強對資金分配、下達和使用的全過程監管，確保規範、安全、高效使用。

內地4月LPR維持不變 分析指仍有下調空間

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