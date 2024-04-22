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超G7總和 彭博︰中國將是未來5年全球經濟增長最大貢獻者

經濟脈搏

撰文： 黃兆康

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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彭博社預測，中國將是未來5年全球經濟增長的最大貢獻者，貢獻率將超過七國集團（G7）所有國家總和，幾乎是美國的兩倍。

彭博報道，根據國際貨幣基金組織（IMF）最新經濟預測數據進行的計算顯示，2024年到2029年，在全球新增經濟活動中，中國佔比將達到21%左右，七國集團佔比20%，而美國佔比接近12%。

總體而言，未來5年全球經濟增長的75%預計將集中在20個國家，其中中國、印度、美國和印尼四國將貢獻全球經濟增長的一半以上。 

摩根士丹利中國首席經濟學家刑自強表示，中國經濟今年第一季開局良好，中國前兩季經濟有望實現官方設定的5%左右經濟增速目標。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭直言，中國第一季GDP數據輕鬆超出預期，為實現今年5%左右的經濟增長目標奠定良好開關。就今年而言，整體增長數據走強表明，隨着工業部門表現強勁，中國經濟基礎將更加穩健。

IMF本月16日發布最新一期《世界經濟展望報告》，將2024年全球經濟增長預期上調至3.2%。IMF指出，按歷史標準衡量，世界經濟增長仍然疲弱，這既源於仍然高企的借貸成本、財政支持減少等近期因素，也源於疫情和烏克蘭危機升級造成的長期影響，以及生產率增長疲軟和地緣經濟分裂加劇。 

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經濟 七大工業國集團 中國

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