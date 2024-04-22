歐盟農業主管︰確保貿易緊張不影響食品銷華

正在中國訪問的歐盟農業專員沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）表示，他此行的工作重點是增加歐盟對中國的農業食品出口，並確保食品出口不受歐中貿易緊張局勢加劇的影響。

路透社報道，沃伊切霍夫斯基在上海受訪時稱，歐洲與美國近來針對中國電動車、太陽能板等產品涉及補貼及傾銷，以及相關產業產能過剩等問題，頻頻警告中國。而外界猜測，不排除中國祭出對付澳洲的同一套辦法，以限制歐美部分食品進口或加稅等方式，作為反擊手段。

沃伊切霍夫斯基宣稱，中國對食品進口「不存在任何貿易壁壘」。而他將盡可能避免農業為其他領域的問題付出代價，而「這種情況有時會發生」。

報道提到，與太陽能板和新能源汽車等產品不同的是，歐盟的農業食品領域，在對中國貿易中保持出口順差。

沃伊切霍夫斯基提到，食品貿易與其他行業不同，仍然是確保各地糧食安全的一種「非常重要的工具」。這就是為何西方國家在俄羅斯入侵烏克蘭後，對俄羅斯實施的制裁中就沒有針對農業食品。

他表示，歐盟對中國出口的農業食品仍有增長空間，這包括已在中國境內普及率相當高的家禽、豬肉、牛肉、乳製品等一系列食品。可以看到的是，愈來愈多的中國中產階級消費者開始追求優質食品，這給歐洲食品企業提供增加出口的機會。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）17日曾表示，隨着保護主義浪潮高漲，中國和歐洲之間的貿易摩擦有可能演變成一場全面的貿易戰。

