  • 25°C
香港時間 : 2024423日 (週二) 00:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李強：加快建設安全透明資本市場 更好統籌經濟及非經濟政策

國情動向

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

中國總理李強主持國務院第7次學習，強調加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好發揮資本市場功能作用，推進金融強國建設，服務中國式現代化大局。

據新華社，今日（22日）下午，國務院以「進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展」為主題，進行第七次專題學習。

李強在聽取講座和交流發言後指出，要以系統觀念和專業思維來認識資本市場運行的基本規律，以歷史和發展的眼光來把握我國資本市場的階段性特點，既善於學習借鑑國際先進經驗，又始終堅持立足國情因時因勢制宜，更加注重運用市場理念設計規則、制定政策，持續深化資本市場改革。

李強指出，要以落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》為契機，紮實做好資本市場改革發展工作。加快完善資本市場基礎制度體系，健全發行、交易、退市等關鍵制度，促進投融資良性循環和上市退市動態平衡。着力提升上市公司質量，嚴把發行上市准入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值。完善和加強資本市場監管，加大對違法違規行為的懲治力度。切實強化中小投資者權益保護，營造公開公平公正的市場環境。

李強強調，促進資本市場平穩健康發展，是經濟發展和治理能力的重要體現。各有關方面要加強學習、勤於思考、深入研究，不斷提升工作能力和專業素養，同時加強協同聯動，綜合考量經濟因素和非經濟因素，更好統籌經濟政策和非經濟政策，形成促進資本市場高質量發展的合力。

 

開啟hket App，閱讀全文
A股 中國市場 經濟 經濟數據表現 李強 金融 中國

下一篇文章

歐盟農業主管︰確保貿易緊張不影響食品銷華
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款