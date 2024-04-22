李強：加快建設安全透明資本市場 更好統籌經濟及非經濟政策

中國總理李強主持國務院第7次學習，強調加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好發揮資本市場功能作用，推進金融強國建設，服務中國式現代化大局。

據新華社，今日（22日）下午，國務院以「進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展」為主題，進行第七次專題學習。

李強在聽取講座和交流發言後指出，要以系統觀念和專業思維來認識資本市場運行的基本規律，以歷史和發展的眼光來把握我國資本市場的階段性特點，既善於學習借鑑國際先進經驗，又始終堅持立足國情因時因勢制宜，更加注重運用市場理念設計規則、制定政策，持續深化資本市場改革。

李強指出，要以落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》為契機，紮實做好資本市場改革發展工作。加快完善資本市場基礎制度體系，健全發行、交易、退市等關鍵制度，促進投融資良性循環和上市退市動態平衡。着力提升上市公司質量，嚴把發行上市准入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值。完善和加強資本市場監管，加大對違法違規行為的懲治力度。切實強化中小投資者權益保護，營造公開公平公正的市場環境。

李強強調，促進資本市場平穩健康發展，是經濟發展和治理能力的重要體現。各有關方面要加強學習、勤於思考、深入研究，不斷提升工作能力和專業素養，同時加強協同聯動，綜合考量經濟因素和非經濟因素，更好統籌經濟政策和非經濟政策，形成促進資本市場高質量發展的合力。