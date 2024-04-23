船舶擦碰佛山九江大橋後沉沒 4人失聯正搜救

據佛山海事局官方微信公眾號「佛山海事局」今日（23日）通報，昨晚（22日）一艘海船擦碰九江大橋防撞墩後沉沒，船上共有11名船員，其中7人獲救，4人失聯正在搜救。事故原因正在調查中。目前九江大橋實施交通管制。

截至今晨6時，佛山、江門兩地公安及省、市海事部門派出干警、海事救援人員300餘人次對失聯人員進行搜救。藍天救援隊也派出專業隊員攜帶設備赴現場協助救援。目前，救援行動仍在進行。

九江大橋橫跨西江，位於佛山市南海區九江鎮與江門市鶴山市傑洲之間，全長1682米，於1988年6月正式建成通車。2007年6月15日，九江大橋曾發生船撞橋坍塌事故，大橋坍塌200米，橋上4輛汽車與2名施工人員墜入河中，共造成8人死亡。事發後，肇事船長石桂德後因交通肇事罪被判處有期徒刑6年。

近期「船撞橋」事故頻發。2月22日，廣州南沙瀝心沙大橋亦被一艘空載集裝箱船撞擊橋墩，橋面斷裂，4輛車與1輛電動電單車落水，致5人死亡，2人受傷，肇事船舶一名船員輕微傷。據通報，事故原因為船員操作失當。

南沙大橋被撞畫面曝光 10分鐘5車落水司機見狀攔後車（有片）

廣州瀝心沙大橋被撞斷 防撞能力加固工程三度延期