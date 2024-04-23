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內地就業 | 人社部：將推廣直播帶崗等模式

社會熱點

撰文： 尹航

發布時間： 2 小時前

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內地就業問題持續引人關注。人社部今日表示，加快研究出台新一輪失業保險援企穩崗政策，推廣直播帶崗等模式。

在今日的記者會上，人社部表示，一季度全國城鎮新增就業303萬人。按照今年「1200萬人以上」的城鎮新增就業目標，一季度已完成全年任務的四分一。3月份全國城鎮調查失業率5.2%，就業形勢總體穩定。

去年一季度，全國城鎮新增就業297萬人；去年3月，全國城鎮調查失業率5.3%。

人社部新聞發言人陳峰今日在會上表示，下一步人社部門將健全就業促進機制，加快完善高質量充分就業工作體系，啟動先進製造業促就業行動，加快研究出台新一輪失業保險援企穩崗政策。

完善重點群體就業支持體系，出台促進高校畢業生等青年就業政策文件，強化困難畢業生專項支持，啟動2024年「三支一扶」計劃實施工作。

同時，加大職業技能培訓力度，適應先進製造、現代服務、養老照護等領域人才需求，大規模開展職業技能培訓；強化精準就業服務，扎實開展民營企業招聘月、百日千萬招聘等就業服務活動，推廣直播帶崗等模式。

副財長：中國鼓勵企業走出去 為低收入國家創造就業

內地3月16至24歲失業率維持15.3%
 

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