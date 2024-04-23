▲ 中方冀布林肯訪華 能樹立正確認知、有效管控分歧

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日至26日訪華。中方官員表示，中方主要聚焦五大目標，包括加強對話、有效管控分歧、推進互利合作。中方強調，中美不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

中美關係呈止跌企穩態勢 但消極因素突出

據有官媒背景的「玉淵譚天」報道，中國外交部北美大洋洲司負責人向媒體做背景吹風，介紹訪問相關情況。美大司負責人表示，4月2日，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話時表示，希望安排布林肯訪華。中方對此表示歡迎。

美大司負責人表示，去年11月，中美元首在三藩市舉行歷史性會晤，達成一系列重要共識和成果。在兩國元首的戰略引領下，中美關係呈現止跌企穩態勢。與此同時，兩國關係中的消極因素也很突出。

對布林肯此次訪問，中方主要聚焦五大目標。第一，樹立正確認知。這始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美到底是伙伴還是對手，這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。中美不能不來往、不打交道，更不能沖突對抗。中美關係應該穩下來，好起來，沿著穩定、健康、可持續的道路向前走。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

中方將就台灣、南海等問題 提明確要求

第二，加強對話。中方對話溝通的大門始終是敞開的。同時美方必須認識到，不能為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發同中方打交道。所謂的美盟體系是冷戰時期的產物，體現的是過時的冷戰思維和你輸我贏的零和博弈理念。美方沉迷於裹挾盟友搞反華小圈子，完全是逆潮流而動，不得人心，也沒有出路。

第三，有效管控分歧。中美過去、現在、將來都會存在分歧，但不能讓分歧主導中美關係，必須對中美關係堅持全過程管理。美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅定不移，將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求。

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近期美國官員多次提及中國產能過剩。美大司負責人表示，美方所謂「中國產能過剩論」是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。中方堅決反對美方將經貿科技問題政治化，也正告美方，打壓中國科技就是遏制中國高質量發展，剝奪中國人民的正當發展權利，中方必將堅決應對。

第四、第五個目標分別是推進互利合作、共同承擔大國責任。在俄烏問題上，美大司負責人表示，烏克蘭危機存在進一步惡化升級的危險。美方需切實反思自身在烏克蘭危機中應當承擔的責任，不要做拱火澆油、借機漁利的事情，不得攻擊抹黑中俄正常的國家關係，挑動陣營對抗，更不得對華抹黑詆毀、甩鍋推責。美方還應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。

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