  • 27°C
香港時間 : 2024423日 (週二) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中方冀布林肯訪華 能樹立正確認知、有效管控分歧

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 分鐘前

分享：

分享：

中方冀布林肯訪華 能樹立正確認知、有效管控分歧

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日至26日訪華。中方官員表示，中方主要聚焦五大目標，包括加強對話、有效管控分歧、推進互利合作。中方強調，中美不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

中美關係呈止跌企穩態勢 但消極因素突出

據有官媒背景的「玉淵譚天」報道，中國外交部北美大洋洲司負責人向媒體做背景吹風，介紹訪問相關情況。美大司負責人表示，4月2日，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話時表示，希望安排布林肯訪華。中方對此表示歡迎。

美大司負責人表示，去年11月，中美元首在三藩市舉行歷史性會晤，達成一系列重要共識和成果。在兩國元首的戰略引領下，中美關係呈現止跌企穩態勢。與此同時，兩國關係中的消極因素也很突出。

對布林肯此次訪問，中方主要聚焦五大目標。第一，樹立正確認知。這始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美到底是伙伴還是對手，這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。中美不能不來往、不打交道，更不能沖突對抗。中美關係應該穩下來，好起來，沿著穩定、健康、可持續的道路向前走。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

中方將就台灣、南海等問題 提明確要求

第二，加強對話。中方對話溝通的大門始終是敞開的。同時美方必須認識到，不能為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發同中方打交道。所謂的美盟體系是冷戰時期的產物，體現的是過時的冷戰思維和你輸我贏的零和博弈理念。美方沉迷於裹挾盟友搞反華小圈子，完全是逆潮流而動，不得人心，也沒有出路。

第三，有效管控分歧。中美過去、現在、將來都會存在分歧，但不能讓分歧主導中美關係，必須對中美關係堅持全過程管理。美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅定不移，將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求。

美菲年度聯合軍演今開場 張又俠：海洋不是秀肌肉舞台

近期美國官員多次提及中國產能過剩。美大司負責人表示，美方所謂「中國產能過剩論」是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。中方堅決反對美方將經貿科技問題政治化，也正告美方，打壓中國科技就是遏制中國高質量發展，剝奪中國人民的正當發展權利，中方必將堅決應對。

第四、第五個目標分別是推進互利合作、共同承擔大國責任。在俄烏問題上，美大司負責人表示，烏克蘭危機存在進一步惡化升級的危險。美方需切實反思自身在烏克蘭危機中應當承擔的責任，不要做拱火澆油、借機漁利的事情，不得攻擊抹黑中俄正常的國家關係，挑動陣營對抗，更不得對華抹黑詆毀、甩鍋推責。美方還應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。

謝鋒籲美勿干涉內政 再多護欄難兜住中美關係的底

開啟hket App，閱讀全文
國防 貿易戰 科技戰 地緣政治 經濟 外交 政治 布林肯 制裁 南中國海

上一篇文章

德國逮捕三人 涉向中國提供軍事技術

下一篇文章

李強：加快建設安全透明資本市場 更好統籌經濟及非經濟政策
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款