德國逮捕三人 涉向中國提供軍事技術

德國官員週一表示，三名德國人因涉嫌與中國情報機構合作，向中國提供可能用於軍事目的的技術而被捕。中國駐柏林大使館表示，中國堅決否認有關在德國開展間諜活動的指控。

綜合外媒報道，這三人被控最晚自2022年6月起為中國情報部門工作，除向中國提供軍事技術情報，同時還違反了德國《對外貿易法》。德國聯邦檢察院方面指出，嫌疑人被捕時正在就可能有助於擴大中國海軍戰鬥力的研究項目進行談判。

報道稱，其中被逮捕的一名男子可能為一名在中國生活的中國國家安全局的僱員擔任特工，在德國獲取可用於軍事用途的創新科技信息。另兩名被捕者是一對夫妻，他們在杜塞爾多夫經營一家公司，並通過這家公司與德國一所大學簽訂一項合作協議，內容涉及為中國國家安全部僱員準備一份關於可用於軍艦等船用發動機的機械零件的研究報告。

中國駐柏林大使館表示，中國堅決否認有關在德國開展間諜活動的指控，呼籲德國停止利用間諜指控在政治上操縱中國形象，詆毀中國。

與此同時，英國檢察署起訴2名當地男子，涉嫌為中國從事間諜活動，向中國提供機密資料，周五在倫敦西敏寺地方法院提訊。官方未交代2名被告的背景，其中一人據報是一名牛津郡學者。

中國駐英大使館回應指，所謂中方涉嫌「竊取英國情報」的說法完全是無中生有，惡意詆毀，中方堅決反對。中方敦促英方停止反華政治操弄，停止這種自導自演的政治鬧劇。

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