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習近平：加快西部地區產業轉型升級 做大國家重要能源基地

國情動向

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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國家主席習近平周二表示，要加快西部地區產業轉型升級，強化科技創新和產業創新深度融合；提升能源資源等重點領域安全保障能力，加快建設新型能源體系，做大做強一批國家重要能源基地。

據央視新聞，習近平支持召開新時代推動西部大開發座談會並發表講話，他稱要努力攻克一批關鍵核心技術，深化東中西部科技創新合作。堅持把發展特色優勢產業作為主攻方向，因地制宜發展新興產業，加快傳統產業技術改造，推進重點行業設備更新改造。

同時，要促進中央企業與西部地區融合發展，把旅遊等服務業打造成區域支柱產業；探索發展現代製造業和戰略性新興產業，佈局建設未來產業。

習近平強調，要提高西部地區對內對外開放水平，大力推進西部陸海新通道建設，推動沿線地區開發開放，深度融入共建一帶一路。

他要求，提升能源資源等重點領域安全保障能力，加快建設新型能源體系，做大做強一批國家重要能源基地，加強管網互聯互通，提升西電東送能力，加強礦產資源規劃管控和規模化集約化開發利用，加快形成一批國家級礦產資源開採和加工基地。

他強調，西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。要一以貫之抓好黨中央推動西部大開發政策舉措的貫徹落實，進一步形成大保護、大開放、高質量發展新格局，提升區域整體實力和可持續發展能力，在中國式現代化建設中奮力譜寫西部大開發新篇章。

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