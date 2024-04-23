坎貝爾：美國鼓勵印太國家與北約加強合作

美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，跨地區合作在全球安全佈局中愈來愈重要，多個印太國家領導人已表達對合作的興趣，包括軍事威懾等領域。

坎貝爾周一（22日）出席華府智庫的活動表示，隨著全球安全環境日益複雜，美國正在積極推動其印太盟友與北約深化合作，多國領導人已表達了合作的興趣，尤其在軍事威懾、訊息交流和互操作性等方面。他提到，過去幾年俄羅斯與中國、北韓加強夥伴關係，與歐洲、印太國家的安全利益都背道而馳。

「我們過去一直在思考歐洲國家如何關注印太地區，無論是與美國合作還是單獨合作，有趣的是， 印太和歐洲之間正在出現的聯繫的最決定性表現正朝著另一個方向發展。」坎貝爾表示，「印太地區的日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、新加坡等國家果斷地支持了烏克蘭，並始終如一地宣傳烏克蘭的重要性」。

他回應中俄關於「北約東擴」說法，指美國並未建議北約參與印太地區的軍事行動，美國的目標是保護和強化國際機構和能力，而不是針對特定國家。