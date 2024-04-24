官媒：布林肯以中國產能過剩作籌碼 證明中國做對了

美國官員多次批評中國產能過剩之際，美國國務卿布林肯啟程訪華。有官媒背景的「玉淵譚天」發文稱，中國「產能過剩論」是布林肯的籌碼，美國以為製造這樣的「籌碼」會打消中國的信心，「但他們這種行為，何嘗不是在證明我們干對了呢？」

稍早前，美國財長耶倫訪華時即提到，中國產能過剩可能導致大量低價出口，對美國和其他國家的公司和工人造成傷害。布林肯此行亦將提及這一議題。

文章稱，檢索美媒同時提及「中國」「產能過剩」的報道，從數量變化中可看出，所謂中國「產能過剩」的話題從2022年就已經開始，但2022年的報道集中在半導體行業，2023年至今，焦點則轉移到中國的「新能源產品」上，其中，新能源汽車尤為突出。

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文章稱，中國相較於美國有優勢的產業，在美國的敘事下，都成了「過剩產業」，每當中國新能源產業展現出競爭力，美媒就炒作所謂中國「產能過剩」。也就是說，美媒對所謂中國「產能過剩」的關注，是對中國經濟亮點和突破的追蹤和關注，背後是美國對中國新質生產力發展的焦慮。

此外，經過對2022年到2023年美媒涉及所謂「產能過剩論」的報道中出現的實體進行分析，發現2023年的第一個小高峰中的報道，與中國進行關聯敘事的對象主要是歐洲。從2023年到現在，「歐洲」出現的頻率在逐漸變高——歐洲成為美國渲染中國新能源產業「威脅」的主要對象。

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這對應著美國炒作「產能過剩論」非常重要的一個目的，即企圖用話語陷阱「綁架」盟友，將所謂「產能過剩論」變成對中國的貿易武器。

文章最後稱，拜登政府今年開始對中國智能網聯汽車進行所謂的「調查」，實質是在自家行業競爭力遠遠跟不上市場需求的情況下，企圖通過這些「盤外招」來遏制和打壓中國先進行業的發展，把中國的優勢演繹成「劣勢」、塑造成「威脅」。「美國以為製造這樣的籌碼，會打消中國的信心，但他們這種行為，何嘗不是在證明，我們干對了呢？」