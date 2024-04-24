美參院通過援台法案 京：將密切跟蹤法案動向

▲ 美參院通過援台法案 北京稱將密切跟蹤法案動向

繼美國聯邦眾議院21日通過法案後，參議院週二（23日）通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等，並強制TikTok與中國母公司「斷開連結」。總統拜登日前表示，將儘速將這項總額950億美元的法案簽署成法。國台辦表示堅決反對，敦促美方停止以任何方式武裝台灣。

法案含81億美元的「印太安全補充法案」，包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）經費、19億美元用以「回補」向台灣及區域夥伴提供國防物資及服務，及5.42億美元投入美軍印太司令部運作。

外國軍事融資指美國為重要合作夥伴保留的安全援助補助經費，符合資格的盟友可以透過補助款，購買美國的防衛物品、服務與培訓。

法案也包括「21世紀透過實力達成和平法案」，內含對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美國國會有關議案塞入涉台內容，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，我們堅決反對。敦促美方以實際行動兌現不支持「台獨」的承諾，停止以任何方式武裝台灣。

外交部發言人汪文斌表示，美台強化軍事勾連，不會給台灣帶來安全，也挽救不了「台獨」注定失敗的命運，只會推高台海緊張局勢和沖突對抗的風險，終將是搬起石頭砸自己的腳，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，將美國領導人作出的不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。中方將密切跟蹤有關法案動向，採取堅決有力措施，維護自身主權安全和領土完整。

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