▲ 外管局：切實防範國際經濟金融風險 對中國的外溢和沖擊

國家外匯管理局在《人民日報》刊文指，要守住開放條件下的金融安全底線，積極主動防範外部對中國的負面溢出效應。

文章稱，金融安全是建設金融強國的重要保障。要牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。系統性金融風險具極大破壞性，直接威脅國家經濟安全。2008年，源自美國次貸危機的國際金融危機重創全球經濟，給多國民眾帶來災難性影響，此後各主要經濟體整體強化了對系統性金融風險的管理能力，但系統性金融風險隱患依然沒有消弭。

文章強調，要守住開放條件下的金融安全底線。要積極主動防范外部對中國的負面溢出效應。在經濟全球化深入發展的今天，金融危機外溢性突顯，國際金融風險點仍然不少。一些國家的貨幣政策和財政政策調整形成的風險外溢效應，有可能對中國金融安全形成外部沖擊。要堅定不移走中國特色金融發展之路，以自身工作的確定性應對形勢變化的不確定性，全面增強金融風險防範能力。

要處理好利用外資和安全審查的關係。在實踐中完善外資安全審查等機制，構築第二道防線，強化基於國際監管標準的持續審慎監管，在控制和化解風險上掌握主動權。

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