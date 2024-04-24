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中美芯片新戰線 美檢視RISC-V技術國安風險

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 5 小時前

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根據美國商務部致國會議員的信函，商務部正檢視中國從事開放原始碼RISC-V芯片技術所潛藏的國家安全風險。

綜合媒體報道，RISC-V與英國半導體與軟體設計公司Arm專利技術競爭。從智能手機芯片到人工智能（AI）相關先進處理器，RISC-V可以成為運用在任何產品的關鍵要角。

RISC-V為阿里巴巴等中國科技大廠所採用，成為中美先進芯片技術戰略競爭的新戰線。

美國國會兩院18名議員去年11月力促拜登政府拿出對策，防止中國在RISC-V技術取得主導地位並犧牲美國國家和經濟安全。

路透社取得商務部上週致國會議員的信函，商務部在當中表示正「致力檢視潛在風險，評估在商務部職權下是否有適當行動可有效因應任何隱憂」。

商務部也提到必須審慎行動，避免傷及參與RISC-V技術國際組織中的美國企業。先前管制5G技術轉移中國的措施對國際標準機構中的美企形成障礙，從而危及美國在這個領域的領導地位，這些機構中國也有參與。

知識庫：什麼是RISC-V？

RISC-V（Reduced Instruction Set Computing - V）是一種開源指令集架構，以精簡指令集計算（RISC）原則為基礎，「V」則代表它是第五代版本。

RISC-V 在 2010 年由加州大學柏克萊分校發起。它代表了一種開源硬體運動，設計和技術可以自由地用於任何目的，不需支付專利費，不受專利或授權的約束。RISC-V 的設計考量了效能與功率、效率，它也被設計成可以廣泛應用於各種計算機架構、裝置和應用領域，例如物聯網（IoT）設備、嵌入式系統、雲端運算等。

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