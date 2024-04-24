▲ 日本出招應對「台灣有事」 國台辦稱日本有歷史罪責

日本此前稱，考慮到對中國海洋活動和所謂「台灣有事」的擔憂，將沖繩等地的16個機場和港口指定為「特定使用機場港口」。國台辦回應指，日本在台灣問題上負有歷史罪責，應深刻反省、汲取教訓，慎重妥善處理涉台問題。

國台辦發言人朱鳳蓮今日（24日）在記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是1943年《開羅宣言》、1945年《波茨坦公告》、1971年聯大2758號決議等一系列國際條約和文件確認的事實，也是日方在中日四個政治文件中所作出的嚴肅承諾。

她說，日本在台灣問題上是負有歷史罪責的，應深刻反省歷史，汲取教訓，慎重妥善處理涉台問題。

據日本共同社早前報道，被指定為「特定使用機場港口」的16個地點分佈在日本國土所及全境，包括與台灣近在咫尺的沖繩縣那霸機場和石垣港，特別以北海道、四國和九州三個島為主，避開東京等核心城市圈所在的本州地區。

這16個基地都具有非常強烈的針對性，位於那霸及石垣島的兩個基地可以完整覆蓋台灣和釣魚島海域，位於九州和四國的基地可以輻射到中國東部沿海主要區域而且可為台海及釣魚島海域提供戰術支持，位於北海道的五個基地可能主要是為了防止衝突爆發時被俄羅斯和北韓抄後路。

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