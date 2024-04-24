歐盟突擊檢查中企在歐辦公室 商務部：損害在歐外企信心

歐盟周二（23日）突襲調查在歐中資企業辦公場所，中國商務部表示，中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿，嚴重損害外企在歐運營信心，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

商務部表示，這是2024年2月以來，歐方接連發起的第5起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜查。中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿。

中方認為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業運營設備，違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴重損害了所有外國企業在歐運營信心，凸顯了歐盟營商環境的進一步惡化，並向所有在歐經營的外國企業傳遞出極其負面的信號。中方對此表示嚴正關切和強烈反對。

歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查工具武器化，是以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為。中方敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法，為各國企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。中方將密切關注歐方後續動向，並採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

歐盟委員會周二（23日）首次根據《外國補貼條例》（FSR），突襲搜查了一家中國監控設備公司在歐洲的兩個辦公室。當局未公開涉事企業名稱，但稱有迹象顯示其可能接受了外國補貼，扭曲內部市場。歐盟中國商會隨後表示，歐盟人員控制了該企業的信息化設備和員工手機，並在現場檢查了辦公室文件，索要查看內部數據的權限。

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