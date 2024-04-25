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丁薛祥：反對知識封鎖 加大國家科技計劃對外開放力度

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 4 小時前

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2024中關村論壇年會在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥致辭表示，反對知識封鎖和人為擴大科技鴻溝；中國將加大國家科技計劃對外開放力度。

丁薛祥表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，世界各國需要加強科技開放合作，通過科技創新共同探索解決重要全球問題的途徑和方法。中國願與國際社會一道踐行開放、公平、公正、非歧視的國際科技合作理念，強化創新夥伴關係，攜手構建全球科技共同體。

他提出，共同營造開放創新生態，堅持真正多邊主義，探索互利共贏的全球科技創新合作新模式。反對知識封鎖和人為擴大科技鴻溝，打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘，支持各國和各類科研機構平等參與國際合作。在充分參與、凝聚共識基礎上制定規則，妥善應對科技發展帶來的規則衝突、社會風險和倫理挑戰。

他表示，要共同培育和發展新質生產力，挖掘和豐富雙多邊合作渠道。促進創新成果互惠互享，把握新一輪科技革命和產業變革的機遇，拓展人工智能、生命科學、綠色能源和先進製造等領域合作，推動各國培育發展新興產業和未來產業。加強數字經濟國際合作，攜手推動數字時代互聯互通，為各國發展注入新的動力。

丁薛祥認為，要共同破解重大科技難題，圍繞氣候變化、環境保護、能源安全、糧食安全等全球挑戰，加強深度協作和聯合科研。中國會推進實施國家大科學計劃和國家大科學工程，實施好面向全球的科學研究基金，加大國家科技計劃對外開放力度，支持各國科研人員，共同攻克基礎前沿科學問題。

2024中關村論壇4月25日至29日在北京舉行，超過100個國家和地區的外籍嘉賓參與。

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