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辛偉誠稱中國「威權主義國家」 中使館：他為增軍費找借口

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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辛偉誠稱中國「威權主義國家」 中使館：他為增軍費找借口

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）週二（23日）在華沙發表講話時，把中國列為威權主義國家，並指責中俄關系。中使館回應指，辛偉誠是在為增加軍費尋找借口，奉勸英方政客停止無端指責中國，停止制造陣營對抗。

中國駐英國使館發言人表示，注意到這個英國政客在為增加軍費尋找借口。中方強烈譴責他對中國的無端指責和惡意誹謗，堅決反對他煽動對立對抗的冷戰言論。

發言人說，中國是一個愛好和平的國家，始終站在和平與正義一邊。中國處理國際衝突的態度始終是勸和促談、推動和平解決。中國連續多年對世界經濟增長貢獻率超過三分一。中國始終致力於促進國際合作，維護世界穩定。這些都是鐵的事實。

相比之下，英國當前的政府在國際上到處挑事生非，在烏克蘭問題上一味為沖突一方提供進攻性武器、火上澆油，在聯合國安理會討論加沙問題時多次反對立即停火的決議，不支持巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國，並繼續向以色列提供武器。英方在國際和平與正義問題上現在沒有任何道義可言。

發言人說，奉勸英方政客收斂好斗言論，停止無端指責中國，停止制造陣營對抗，多花點心思關注國內經濟民生、真正為世界和平與正義做點事。

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國防 地緣政治 外交 經濟 辛偉誠 譴責 加沙 以色列 巴勒斯坦 烏克蘭

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