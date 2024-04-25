▲ 布林肯晤上海市委書記陳吉寧 就非市場經濟做法表示關注

正在訪華的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日（25日）和上海市委書記陳吉寧會晤。美國國務院發言人米勒表示，布林肯在會上就中國的貿易政策和非市場經濟做法表達關注。

布林肯在開場白回憶起他首次訪問上海，是1998年陪同時任美國總統柯林頓，接著是7年或8年後，陪著時任副總統、現任美國總統拜登訪問，他自己擔任副國務卿時曾在2015年來訪，如今重遊此地。

布林肯表示，美中有義務要負責任管理雙邊關係，中美元首均同意要建立並維持溝通管道，直接處理歧見，也要尋求合作。

根據美國國務院公開的內容，陳吉寧提到，今年是中美建交45周年，這項世界最重要的雙邊關係並非總是一帆風順，然而總是能隨著歷史發展前進；他說，無論中美選擇合作或對抗，影響的是兩國人民福祉與人類的未來。

陳吉寧提到，中國國家主席習近平去年應邀會晤美國總統拜登，兩人在三藩市舉行峰會，今年4月又通了電話，為穩定兩國關係打下非常重要的基礎，讓中美得以持續強化雙邊關係。

當日布林肯還前往上海紐約大學，與師生們會面。明日，布林肯將轉往北京，和中國外長王毅會面。

布林肯抵上海 市政府外辦主任接機

