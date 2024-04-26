▲ 耶倫：政府在應對中國產能過剩時 不排除任何選項

美國財長耶倫（Janet Yellen）周四（25日）表示，在應對中國產能過剩問題上，拜登政府沒有把任何選項排除在外。她再次表示，中國通過出口來實現充分就業是美國和其他國家所不能接受的。

耶倫：不想把任何選項從桌面上拿開

耶倫在華盛頓參加「全球年度峰會」的一個採訪時表示，美國正在與中國就如何平衡國內和全球經濟的增長進行對話。她指出，對於處於中國這樣一個發展階段的經濟體來說，消費者支出在國內生產總值中所佔比例非常低，儲蓄率接近45%，因此有必要支持國內需求，特別是促進消費。

耶倫說，對於中國這樣一個龐大而重要的經濟體來說，最終通過出口來實現充分就業，這是世界其他國家所不能接受的。

她表示，在本月早些時候訪華期間，她「成功」地向中國官員提出了美國對北京向全球市場傾銷電動汽車、太陽能電池板和其他清潔能源產品、威脅美國就業的擔憂。她補充說，中國官員承認存在工業產能過剩的問題，但他們需要解決這個問題。

「所以，重要的是中國認識到這個關切並開始採取行動應對，」她說，「但我們不希望我們的產業在這期間被消滅，所以我不想把任何選項從桌面上拿開。」

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中方：中國持續提供可負擔的優質產能

耶倫表示，在國際貨幣基金組織和世界銀行上周在華盛頓舉行春季會議的間隙，美國與中國官員再次「深入討論」這個問題。它威脅到美國、歐洲、日本以及像印度和墨西哥這樣的新興市場的類似商品的生產商。

耶倫重申了她在結束訪華時所說的，即這個問題不會在「一天或一周內」得到解決。

同時，拜登政府正在對前總統特朗普2018年依據《貿易法》的「301條款」對中國的進口產品征收的關稅進行評估。美國貿易代表戴琪本月16日在眾議院籌款委員會作證時說，她的辦公室「非常接近於」完成這項評估。

有關官員表示，評估完成後可能對某些產品徵收更高的關稅。

中方曾多次就產能過剩問題作出回應。商務部昨日表示，產能問題要在經濟全球化大背景下，充分考慮全球分工和國際市場的現實情況，要秉持客觀、公正和科學立場。中國新能源產業持續提供可負擔的優質產能，對全球綠色發展作出重要貢獻。

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