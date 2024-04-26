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比利時國會議員稱遭中國黑客入侵 中方曾指堅決反對網絡攻擊

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 37 分鐘前

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比利時國會外交委員會主席范霍夫（Els Van Hoof）表示，2021年曾被中國黑客入侵電腦，暫時未有實際影響，相信事件與她作為「對華政策跨國議會聯盟」的成員有關。中國外交部曾表示，中方堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊，不會鼓勵支持或縱容黑客攻擊行為。

范霍夫受訪時表示，她是在上個月通過聯邦調查局的報告發現這起網絡攻擊的，也就是事件發生三年後。她是「對華政策跨國議會聯盟」的一員，她相信聯盟內其他400名成員都成黑客目標。

范霍夫表示對事件感到不安，形容就像打開窗門工作一樣，在數碼世界的一舉一動都被人跟蹤。范霍夫曾多次訪問台灣，最近一次是去年10月，並與台灣地區領導人蔡英文會面。

中國外交部曾回應中國黑客指控，表示中國是網絡攻擊的主要受害國之一，反對任何針對中方的無端攻擊抹黑，中方堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊，不會鼓勵支持或縱容黑客攻擊行為。

中方指，網絡安全是全球挑戰，把抹黑特定國家，搞陣營對抗一套搬到網絡安全問題上，只會破壞國際社會團結應對網絡安全威脅的努力。中方希望有關方面採取建設性、負責任態度，與中方共同維護網絡安全。

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