習近平：中美應是夥伴而非對手 美方不得說一套做一套

國家主席習近平今日下午四時在人民大會堂會見訪華的美國國務卿布林肯，稱中美應是夥伴而非對手，應合作共贏而非惡性競爭，促美不得說一套做一套。

據央視新聞，習近平說，今年是中美建交45周年。45年的中美關係歷經風風雨雨，給了我們不少重要啟示：兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。我提出相互尊重、和平共處、合作共贏3條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。

習近平指，當前，世界百年變局正在深刻演進，國際形勢更是變亂交織。中美雙方加強對話、管控分歧、推進合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國。希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

習近平又指，去年同拜登總統在三藩市會晤，開啟了面向未來的「三藩市願景」。過去幾個月，雙方團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，但還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間。