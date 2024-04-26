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國常會：持續用力營造一流營商環境 拿出務實管用舉措

國情動向

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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中國總理李強主持召開國常會，要求在營造市場化、法治化、國際化一流營商環境上持續用力，務必抓出成效。

據央視新聞，李強聽取國務院辦公廳關於優化英航環境專項督查調研情況的研報。

會議指出，優化營商環境是提振社會信心、激發市場活力、增強發展後勁的重要抓手。要着眼發展大局，在營造市場化、法治化、國際化一流營商環境上持續用力，務必抓出成效。對督查調研發現的問題，有關地方和部門要高度重視，聚焦促進公平競爭、保護企業合法權益、破除市場壁壘、擴大對外開放、優化政務服務等方面存在的痛點難點，拿出務實管用的舉措，切實加以解決。

要加強跟蹤督辦，適時開展「回頭看」，確保問題全部整改到位。對督查調研收集到的意見建議，有關部門要按照職責分工，逐條分析研究，在制定出台政策時積極予以吸收。對典型經驗做法要適時總結推廣。

會議審議通過《國有企業管理人員處分條例（草案）》。會議指出，強化對國有企業管理人員的監督管理，有利於促進依法履職、廉潔從業，有利於國有企業長遠發展。要嚴格執法問責，將條例落實與巡視整改工作結合起來，對違法行為堅決查處、嚴肅追責。強化日常監督，對照條例規定的違法行為，緊盯重點領域重點人員，聚焦易發多發問題，抓早抓小、防微杜漸。堅持標本兼治，深入推進國有企業改革深化提升行動，進一步健全體制機制、堵塞制度漏洞。

 

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