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大陸開放福建赴馬祖旅遊 因一事才未開放金門

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 8 小時前

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在北京，文旅部宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民來台團體遊。與大陸關係緊密的金門未在開放地點內，台媒引述消息人士指出，主因是發生於2月14日的金門漁船案尚未解決。

國民黨立法院黨團總召傅崑萁率團訪陸，今天上午拜訪文旅部。文旅部副部長饒權在會面時宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民來台團隊旅遊。

對於大陸文旅部的措施，台灣的陸委會表示，有關恢復兩岸觀光旅遊，台灣於去年8月24日即已公布相關規劃，相關機關對於恢復陸客來台旅遊並早已完成相關準備，只要陸方開放，即可實施。

陸委會表示，陸方今天以附加條件的方式，回應台灣全面恢復兩岸觀光客組團雙向交流的建議，而且極度縮小開放對象，僅開放福建居民到馬祖，卻未見金門和澎湖。至於旅行團來台為何以平潭航線復航為條件，而旅客來源僅限於福建居民，其他地區卻未同步開放，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。

至於為何與大陸關係緊密的金門未在開放地點內，相關知情人士透露，主要原因是陸方認為，金門漁船案至今未有得到解決，並且沒有得到台灣政府的道歉與真相。

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旅行團 兩岸關係 金門 陸委會 國民黨 澎湖 北京 台灣

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