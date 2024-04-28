重慶兩女子穿和服跳日本舞 路人聲討警察亦出動

昨晚（27日）在重慶規劃展覽館附近，兩名女子穿著和服跳日本舞並錄視頻，遭到路人的聲討，之後還升為推搡，派出所出警處理此事。事件引發網絡熱議。

網傳影片顯示，兩名女子在跳舞，吸引不少路人駐足觀看，之後一群表情嚴肅的老年人上前，對兩名女子表示不滿，指兩名女子的行為是對中國歷史的不尊重。

▲ 兩名妙齡女吸引不少路人觀看（網傳影片截圖）

▲ 其中一名女子打電話報警（網傳影片截圖）

在情況將升級之際，一位身著紅衣、額系白色布條的男士站出來試圖緩和氣氛，但明顯未成功——現場更出現推搡。隨著火藥味越來越濃，其中一名女子打電話報警。

不過，據目擊者稱，警察到了後沒有對斥責她們的老年人採取措施，而是帶走了她們。

#兩女子穿和服跳日本舞惹眾怒#登上微博熱搜榜第一名。有網民稱，「因為重慶被日本轟炸了6年啊。婆婆爺爺輩小時候經常擺重慶大轟炸的故事，一輩子的心理陰影。」有人則表示，「其實感覺就是二次元跳個宅舞而已，評論區太過分」。也有人表示，「公眾場合要留意公眾情緒」。

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