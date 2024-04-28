馬斯克晤李強後 Tesla汽車獲各地黨政機關解除禁行

Tesla行政總裁馬斯克周日（28日）到問中國，與總理李強會面。官方隨後宣佈，Tesla上海工廠的所有車款通過安全要求，已陸續獲各地黨政機關「放行」。

馬斯克本次突然訪華是受中國貿促會邀請，據報尋求在中國推出全自動駕駛軟件，並希望獲准將在中國收集的數據轉移到國外，用作訓練自動駕駛技術算法。

李強傍晚在北京接見馬斯克，李表示，Tesla在中國的發展堪稱中美經貿合作成功的範例，事實證明平等合作、互利共贏才符合兩國根本利益，希望美方相向而行，推動中美關係持續穩定發展。中國的超大規模市場始終向外資企業敞開，並言出必行擴大市場准入、加強服務保障等，繼續為外資提供更優良營商環境。

馬斯克則表示，上海超級工廠是公司表現最好的廠房，得益於中國團隊的勤勞和智慧，希望取得更多共贏成果。

Tesla汽車獲黨政機關「放行」

同日深夜，中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布《關於汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報》，指在Tesla上海超級工廠生產的車型已全部符合合規要求，該公司是目前唯一一家符合合規要求的外資企業。各地已陸續解除對Tesla等智能網聯汽車的禁行禁停限制。

通報又提到，在上海，Tesla保有量位居全國前列，越來越多Tesla出現在黨政機關單位大院中。目前Tesla在上海所有機關、事業單位、央企國企均暢行無阻。

在此之前，多地黨政機關、央企國企據傳因數據安全疑慮，禁止Tesla汽車停泊，甚至是進入建築物的範圍。