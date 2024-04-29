中國大型銀行據報對涉俄貿易支付加強限制

美國放風研究制裁支持俄羅斯的中國銀行，路透社引述消息指，中國的大型銀行已加強對俄羅斯相關交易的審查，或完全停止業務，以避免成為制裁目標。

多名消息人士及銀行人士透露，中國主要銀行正限制涉及俄羅斯貿易的支付業務，有國有大行亦加強了審查。這為中國小型外貿企業帶來困難，一些企業被迫轉向邊境的小銀行和地下融資渠道，如貨幣經紀人，甚至是被禁止的虛擬貨幣，另一些有企業則決定收縮業務，或完全退出了俄羅斯市場。

「我們放棄了俄羅斯市場。」一名廣東某上市公司的經理透露，自3月以來，公司分別在7家銀行開設了賬戶，但沒有一家願意接受來自俄羅斯的付款，最終公司無法收回1000萬元人民幣貨款。另一江蘇某化工機械公司職員透露，中俄邊境的一些農村銀行仍可收款，但他在吉林某銀行開戶已排了3個月隊。

一名俄羅斯銀行家表示，用虛擬貨幣進行支付可能是唯一的選擇，因為在中國的銀行現在很難通過客戶身份審查。

中國外交部表示不了解上述商業人士所描述的付款操作或銀行結算時遇到的麻煩，建議向有關部門查詢。人民銀行、國家金融監督管理總局未回應報道。