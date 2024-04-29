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國安部長陳一新強調反分裂：懲治台灣間諜人員

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 1 小時前

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國安部部長陳一新在黨媒《學習時報》撰文指，國家安全機關要切實築牢國家安全屏障，深入開展反顛覆、反霸權、反分裂、反恐怖、反間諜「五反鬥爭」。他強調，要懲治台灣間諜人員；堅決挖「釘子」、除內奸。

陳一新：要守好互聯網、高校等意識形態陣地

文中說，打好反顛覆保衛戰。對外築起維護政治安全的鋼鐵長城，高度警惕反華敵對勢力西化、分化圖謀，嚴厲打擊境外滲透、破壞、顛覆、分裂活動，堅決防范抵御「顏色革命」。對內鏟除影響政治安全的土壤，守好互聯網、高校等意識形態陣地，反對和抵制各種錯誤思潮，嚴防各類風險向政治安全領域傳導。

打好反霸權總體戰。樹立共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，反對「築牆設壘」「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓，堅決與一切形式的霸權主義和強權政治作斗爭。堅定辦好自己的事，健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制，推進高水平科技自立自強，做到把國家和民族發展放在自己力量的基點上。

打好反分裂主動戰。堅定反「獨」，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，反制外部勢力干涉行徑，依法懲治充當「台獨」「馬前卒」的台灣間諜人員，維護國家主權和民族利益。全力「促統」，壯大愛國統一力量，厚植和平統一的民意基礎，促進兩岸同胞心靈契合，為推進祖國統一大業作出隱蔽戰線貢獻。

打好反恐怖阻擊戰。嚴打境內暴恐活動，堅持凡「恐」必打、露頭就打、依法嚴懲，加強風險排查聯防、重大安保聯控、重大專案聯打，守住境內不發生暴恐案事件的底線。嚴防境外恐襲風險，健全涉我恐襲風險預警機制，深化反恐國際合作，推動關口前移，強化源頭治理，切實維護海外公民、機構、項目安全。

打好反間諜攻防戰。組織強大攻勢，持續開展反間諜專項行動，健全反間諜工作協調機制，深入實施新反間諜法，全面提升依法打擊能力，堅決挖「釘子」、除內奸。強化立體防范，加強重點對象、要害部位保護，推進12339等線索舉報平台建設，壓實各部門反間防諜主體責任，築牢守衛國家秘密安全的堅固防線。

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