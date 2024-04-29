憂影響經濟 傳德國考慮淡化審查中國投資計畫

《華爾街日報》引述消息人士指，出於對影響經濟等憂慮，德國考慮淡化審查中國投資的計畫，包括放棄加入由官方篩選與外國的關鍵領域合作項目的條款。

報道指，德國政府去年公佈首份中國戰略文件，把中國定義為「夥伴、競爭對手和系統性競爭對手」，經濟部制定的文件提議賦予政府新的權力，以篩查外國投資的安全風險，並將其權限擴大到新型投資。該部還建議增加一項包羅萬象的條款，允許篩選德國研究機構與外國合作夥伴在關鍵領域的合作項目。

可能受到審查的新投資類型，包括綠地投資，即在量子技術、尖端半導體、人工智能和關鍵基礎設施創建新業務，而不是收購現有業務。

消息人士指，雖然尚未做出最終決定，但這兩個想法都可能會被放棄。

報道提到，歐盟委員會已加大了對中國的經濟施壓，並且正在針對獲得補貼的中國公司，威脅要取消這些公司競標歐洲政府合同的資格，並且還在考慮對進口中國電動汽車加徵關稅。在這樣的背景下，柏林方面制衡中國的態度軟化，有可能讓該國與歐盟委員會發生齟齬。

德國政府發言人拒絕對正面回應報道，表示「投資審查旨在避免德國安全和公共秩序面臨風險。與此同時，保持對外國投資的開放也很重要」。