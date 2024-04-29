▲ 連高鐵WiFi被粗口問候 APP公司：員工失誤

坐高鐵時手機訊號時有時無，有些乘客會連接高鐵WiFi。但近日有乘客發現，用蘋果手機首次注冊4月26日發布的「國鐵吉訊」APP新版本時彈出髒話，事件引發熱議。隨後「國鐵吉訊」回應指，乘客所反映問題屬實，是該公司某員工在進行該版本程序發布過程中誤操作所致。

週日（28日），多位網友稱登錄國鐵吉訊APP連接高鐵WiFi時，系統彈窗出現「X你媽的」的不雅用語，另有其他網友稱在國鐵吉訊APP進行實名認證時同樣也出現前述髒話。

內媒記者用蘋果手機下載國鐵吉訊APP做測試，進行實名認證時同樣彈出髒話，可是用安卓手機下載國鐵吉訊APP進行實名認證則未彈出不雅用語。

「國鐵吉訊」回應指，接到乘客反映情況後第一時間進行調查核實。經排查，旅客所反映問題屬實，是該公司某員工在進行該版本程序發布過程中誤操作所致，目前該問題已組織整改到位。

據國鐵吉訊官方微信公眾號顯示，國鐵吉訊APP（原掌上高鐵）是中國鐵路出行服務APP。為鐵路旅客提供線上線下協同的出行全過程服務，包括火車票、電子客票、車廂娛樂、訂餐到座、高鐵同行等車上旅行服務以及極速打車特色聯程出行服務。該APP認證主體為國鐵吉訊科技有限公司。公開報道顯示，國鐵吉訊公司成立於2018年7月，是中國國家鐵路集團、吉利、騰訊三方的合資公司，由國鐵集團下屬公司控股。

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